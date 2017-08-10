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10.08.2017 10:15

Пенсионный фонд расширяет возможности «Личного кабинета»

В «Личном кабинете» на сайте ПФР запущены новые сервисы подачи заявлений:
о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;
о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;
о согласии на осуществление за нетрудоспособным гражданином ухода неработающим трудоспособным лицом;
о назначении компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином.
Напомним, все электронные услуги и сервисы, предоставляемые ПФР, для удобства граждан объединены в Единый портал www.es.pfrf.ru, который структурирован не только по типу получаемых услуг (пенсии, социальные выплаты, материнский капитал и др.), но и по способу доступа к ним – с регистрацией или без регистрации. Доступ к услугам ПФР с использованием персональных данных возможен только при наличии  подтвержденной учетной запись на Портале госуслуг -  www.gosuslugi.ru.

/Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области/
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