В Апатитах из оборота изъята поддельная денежная купюра

В полицию г. Апатиты поступило сообщение из банковской организации города о том, что сотрудниками банка обнаружена купюра достоинством пять тысяч рублей, вызвавшая сомнение в своей подлинности. Купюра поступила от сотрудников Интернет-магазина.



Сотрудниками экспертно-криминалистического отдела МО МВД России "Апатитский" установлено, что свойства бумаги, из которой изготовлена купюра, не соответствуют ГОСТу и изготовлена на принтере.



По факту в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ.



Полицейские напоминают гражданам о том, что в случае обнаружения фальшивых денег не следует пытаться их сбыть. Необходимо немедленно сообщить о данном факте в полицию по телефону 02.



За изготовление, хранение и сбыт поддельных денежных средств, в соответствии со статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет, с наложением штрафа в размере до одного миллиона рублей.







/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/



