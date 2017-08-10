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10.08.2017 09:45

В столице Заполярья состоялась молодежная саамская вечеринка

В рамках празднования Международного дня коренных народов мира, в Мурманске состоялось молодежное мероприятие «Saami Party».

Президент общественной организации Мурманской области «Ассоциация кольских саамов» Елена Яковлева поздравила гостей и участников встречи с праздником на русском и саамском языках.

В рамках деловой части мероприятия эксперт отдела по делам молодежи Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Кристина Заборщикова познакомила гостей «Saami Party» с реализуемыми в нашем регионе молодежными проектами и рассказала о возможности участия в них.
Концертную программу мероприятия открыла участница художественной самодеятельности, мастер национальных ремесел, носительница и пропагандист саамской культуры Марина Гринчук. Марина Вячеславовна яркая и самобытная исполнительница саамских песен - от самобытных луввьт до музыкальных произведений современных саамских авторов, в том числе в стиле рок.

В саамской традиции главным инструментов кроме бубна являлся человеческий голос, звук колокольчика, стук оленьих копытец. Голос Марины Гринчук удивительно тонко передает звуки природы: пение птиц, крики оленей.

Также для гостей прозвучали стихи поэта и музыканта Романа Яковлева, песни под гитару саамского барда Ивана Матрехина и единственного в Мурманской области саамского репера Ярсэма Галкина.

В продолжении «Saami Party» участники смогли познакомится с национальными саамскими костюмами на красочном дефиле. Все наряды предоставлены из личных коллекций Анфисы Агеевой, Домны Хомюк, Анны Сакмаркиной, Анны Сапельниковой и Елены Яковлевой.

Мастера саамского рукоделия из Ловозера, Ревды и Лопарской поделились секретами народного прикладного творчества своего народа на мастер-классах по плетению саамских поясов и плетению из корней.

/Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области/
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