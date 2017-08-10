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10.08.2017 09:30

В Мурманске возбуждено уголовное дело в отношении мужа, угрожавшего убийством жене

В полицию Мурманска поступило сообщение из медучреждения о госпитализации местной жительницы 1991 года рождения с телесными повреждениями в виде резаных ран обоих предплечий.

Полицейские незамедлительно выехали в медицинское учреждение. Опросив потерпевшую, они установили, что травмы ей нанес муж.

По словам женщины, между супругами произошел конфликт во время совместного распития спиртных напитков на бытовой почве. Находясь в квартире по месту жительства на улице Миронова, супруг обещал лишить ее жизни. При этом в качестве орудия мужчина демонстрировал кухонный нож, а также ударил им несколько раз потерпевшую в область предплечий.

Участковыми уполномоченными отдела полиции № 2 УМВД России по городу Мурманску подозреваемый  - 27-летний местный житель, - был установлен и опрошен. Злоумышленник признался в содеянном. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого в преступлении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
(по информации УМВД России по  городу Мурманску)
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