В Кандалакше назначен новый прокурор

Приказом и.о. Генерального прокурора Российской Федерации от 08.08.2017 в соответствии с ч.5 ст.129 Конституции Российской Федерации советник юстиции Лоскутов Владимир Петрович назначен на должность прокурора г. Кандалакша.



Лоскутов В.П. проходит службу в органах прокуратуры с 2002 года. В органах прокуратуры Мурманской области с января 2011 года. Занимал должности заместителя прокурора города Кировска, с 2013 года - прокурор Ловозерского района. Неоднократно поощрялся по службе.





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