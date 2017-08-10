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10.08.2017 08:53

В Кандалакше назначен новый прокурор

Приказом и.о. Генерального прокурора Российской Федерации от 08.08.2017 в соответствии с ч.5 ст.129 Конституции Российской Федерации советник юстиции Лоскутов Владимир Петрович назначен на должность прокурора г. Кандалакша.

Лоскутов В.П. проходит службу в органах прокуратуры с 2002 года. В органах прокуратуры Мурманской области с января 2011 года. Занимал должности заместителя прокурора города Кировска, с 2013 года - прокурор Ловозерского района. Неоднократно поощрялся по службе.


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