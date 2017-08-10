СУ СК России по Мурманской области поздравляет выпускников 11 «А» кадетского класса им. А. Невского МБОУ Лицей №2 г. Мурманска с поступлением в престижные вузы

В целях подготовки кадров для замещения должностей федеральной государственной службы следственным управлением СК России по Мурманской области в 2017 году проведена работа по отбору выпускников 11 «А» кадетского класса им. А. Невского МБОУ Лицей № 2 города Мурманска Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области для целевого обучения в Санкт-Петербургской и Московской Академиях Следственного комитета Российской Федерации.



По результатам проведенной работы в Академии СК РФ на бюджетной основе по очной форме обучения зачислены 11 выпускников.



Руководство регионального управления СКР поздравляет кадет - выпускников с поступлением в престижные вузы, желает успехов в обучении и ожидает пополнения своих рядов молодыми дипломированными специалистами.



/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/