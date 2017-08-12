12 августа – День Военно-воздушных сил

Уважаемые летчики и техники, гражданские служащие и ветераны ВВС!

Поздравляем вас с праздником – Днем Военно-воздушных сил России!



На протяжении всего пути, пройденного отечественными военными авиаторами за более чем вековую историю, вы и ваши предшественники стяжали немеркнущую славу. Много ярких героических страниц написано вами за минувшие десятилетия. Вы научились побеждать врага над сушей и морем, ночью и днем, в любую погоду.



Мы особо гордимся тем, что наши заполярные части и подразделения Военно-воздушных сил всегда находились на передовой линии защиты рубежей Отечества и освоения самой сложной техники. Так было в годы Великой Отечественной войны, в период послевоенного развития. Эта традиция продолжается и в наши дни. Суровые арктические условия предъявляют высочайшие требования не только к механизмам, которые должны работать с еще большим запасом прочности, но и к людям, которые могут и умеют решать самые сложные и ответственные задачи. Благодаря вам, вашей службе, безусловному профессионализму и безграничной любви в Родине мы чувствуем и знаем, что мирное небо над нами находится под надежной защитой.



Дорогие друзья! Примите самые искренние слова благодарности за службу. От всей души желаем вам мирного неба, надежной техники и верных друзей. Счастья и благополучия вам и вашим семьям!







Губернатор Мурманской области Марина Ковтун



Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой



Главный федеральный инспектор Алексей Маяков

по Мурманской области