"Парк новых возможностей". Проект благоустройства городской среды в Заполярном и Никеле выходит на новый уровень

Светлана Деменева.

В рамках партийного проекта "Единой России" "Городская среда" мониторинговая группа сегодня проверила - как идут работы по благоустройству в Заполярном и Никеле.

Жильцы этого дома свою среду стали делать комфортнее без программы. Но она дала возможность устроить двор так, как хочется. Около подъездов больше не появится большая лужа. Дорогу у дома закрыли новым асфальтом. Наталья Любчик - наверное, самый активный житель. Это ее инициатива - вступить в программу.

Наталья Любчик: "У меня окна выходят во двор - мне очень приятно видеть, когда эта красота наступит и мы увидим, как это меняется".

По инициативе фракции "Единая Россия" в бюджет страны заложены 20 миллиардов рублей - чтобы в регионах привести в порядок городские дворы, улицы и парки. Теперь это называют партийным проектом - и ставят задачу вести контроль за ним. Мурманской области выделено 217 миллионов. В Заполярном уже администрация подала заявку - и теперь на этом пустыре будет место с громким названием "Парк новых возможностей". Площадью 17 тысяч квадратных метров.

Глава администрации г. Заполярный Андрей Кузнецов: "Вся парковая зона делится на 4 части, по проекту - зоны отдыха, одна - малых архитектурных форм с покрытием и четвертная зона по просьбе молодежи - искусственное зеленое покрытие с приведением малых архитектурных форм".

Соседний Никель тоже вступил в программу - здесь приведут в порядок дворы около 2 домов и территорию "нового-старого" парка. Он был когда-то на этом месте - но фактически зарос.

Глава администрации г. п. Никель Андрей Пономарев: "Мы его подняли из пепла, очистили имеющееся бетонное покрытие, установили бордюрные камни, оградили прохожую часть".

Программа "Городская среда" заработала во всех муниципалитетах региона. Мониторинговая группа проекта посетила уже Кировск, Апатиты, Междуречье, Колу и Мурманск.

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Мы в конце года будем подводить итоги реализации партийного проекта "Городская среда" по всем муниципалитетам, и кто лучше освоил денежные средства и эффективно их использовал - будет видно, как эти денежные средства распределять уже на 2018 год".

Региональный координатор проекта партии "Единая Россия" "Городская среда" Тамара Прямикова: "Очень важно привлекать население. Мы сами понимаем из практики - если люди хотят, им интересно, они будут принимать участие. А самое главное - будут беречь и развивать те зоны, которые входят проект "Комфортная среда".

В рамках программы "Городская среда" в регионе будет реконструировано 65 дворов и 29 общественных мест. Это то, что должны успеть в 2017. Впереди у проекта еще 4 года работы.







