Ветеринары проверяют обитателей предприятий аквакультуры Заполярья

Любовь Дубова.

Сейчас в работе молодь форели. Её впервые для разведения завезла одна из морских ферм Заполярья. Малькам меньше месяца, идет период адаптации. Привыкание к морской воде после пресной. Как отмечают специалисты, рыба внешне выглядит хорошо. Как пойдет развитие - дальше покажет только время. Впереди более тонкие - гистологические - исследования. Добавим, что этот осмотр исключительно плановый.

Начальник отдела физиологии болезней рыб объектов аквакультуры Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных Наталья Калинина: "Результаты будут еще не скоро, но пока нас качество рыбы устраивает. Мы будем смотреть, как дальше будет расти и развиваться организм. Потому что у природы всегда есть какие-то сюрпризы. К ним нужно быть готовыми. Самое главное - вовремя увидеть то, что нужно увидеть".







