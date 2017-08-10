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10.08.2017 08:43

В Кандалакше завершился всероссийский пленэр художников

Артем Дашевский.

Мастера кисти на юг Кольского полуострова приезжают уже второй раз. Рисовали на берегу Белого моря. Итогом работы стала блиц-выставка этюдов. Свои работы представили творцы из Мурманска, Калининграда, Петербурга, Перми и Москвы. Так как это еще наброски - картины предстоит доработать дома. Позже полотна представят на выставке "Российский Север". Она начнет работы в областном художественном музее в сентябре.
Блиц: "Было очень волнительно увидеть своими глазами, не только поработать. Действительно, дивный край. И суровый, и ласковый, и нежный".
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