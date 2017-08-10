Региональное профильное министерство организовало выездной семинар-совещание для заполярных сельхозпроизводителей

Андрей Зайцев.

Региональное профильное министерство организовало выездной семинар-совещание для сельхозпроизводителей на базе полярной опытной станции всероссийского института растениеводства. Цель - свести воедино огромные знания ученых и интересы фермеров. Наметить краткосрочные и долгосрочные перспективы сотрудничества. Кормовые - самая актуальная тема для северных животноводов. Один из предложенных вариантов - сорт козлятника восточного, выведенного специально для Мурманской области. Сегодня многие предприятия региона закупают семена в средней полосе. В ПОСВИРе образцы - отличные.

Заместитель министра рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Марина Гончарова: "В этом году у нас очень сложные условия по сбору кормовых культур по всей России. Мы делаем всё возможное, чтобы к следующему году мы подготовились, чтобы наши предприятия, аграрии знали и обращали внимание на подборку семян. Что мы заложим в земельку - то мы и получим".









