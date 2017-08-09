Трагедия в мурманском онкодиспансере. Новые подробности происшествия

Яков Осетров.

Чрезвычайное происшествие в столице Заполярья, известие о котором распространилось быстрее молнии и вызвало огромный общественный резонанс. Сегодня в областном онкологическом диспансере на своем рабочем месте жестоко убит врач.

Мурманский областной онкологический диспансер - единственное такого рода медучреждение в регионе, поэтому нагрузка на него огромна. В одном лишь поликлиническом отделении ежегодно регистрируют около 60 тысяч обращений, но такой трагедии, которая случилась сегодня - здесь не было.

Рано утром, около 8:30, житель Мурманска 1951 года рождения напал с ножом на заведующего онкополиклиникой Игоря Тюленева. Это случилось в коридоре. Когда онколог попытался убежать, злоумышленник догнал его в кабинете и нанес еще несколько ударов. От колото-резаных ран врач умер.

Старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета РФ по Мурманской области Ксения Кошелюк: "Мужчина - пациент медучреждения после совершения преступления нанес себе этим же ножом несколько ударов в грудь, от которых скончался на месте".

Заместитель руководителя следственного управления следственного комитета РФ по Мурманской области Кондратий Степанов: "Следствием рассматривается несколько версий произошедшего. В том числе, возможно и отрицательное отношение пациента к поликлинике, к заведующему отделением, вызванное либо качественным, либо некачественным проведённым лечением".

Несмотря на ЧП, поликлиника продолжила вести приём пациентов в штатном режиме. Одновременно следственные органы осматривали место происшествия, изымали документацию, допрашивали свидетелей. По предварительным данным, убийца приходил на приём к жертве 2 недели назад, на сегодня же он записан не был.

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "Он обращался сюда, у него были определённые проблемы, но никакого онкологического заболевания выявлено не было. - Почему такая нервная ситуация образовалась тогда? Что случилось? - Не можем сказать. Сейчас будет проводиться исследование, все амбулаторные карты, которые были, изымем и проведём экспертизу, в том числе, и психиатрическую".

По факту преступления следственные органы возбудили уголовное дело.

Заместитель руководителя следственного управления следственного комитета РФ по Мурманской области Кондратий Степанов: "Следствием будет дана оценка должностным лицам, которые ответственны за пропускной режим, охрану медперсонала и пациентов".

Извлекая уроки, на входе в диспансер, вероятно, в будущем установят рамки металлодетекторов. Однако на 100 процентов врачей это вряд ли защитит.

Директор Мурманского многопрофильного Центра им. Пирогова Федерального медико-биологического Центра России, депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Олег Минин: "Врач был застрелен пациентом, когда пришёл к нему на амбулаторный прием, когда навещал его дома. Это было в 70-х годах. Пациент был с неизлечимой стадией рака лёгких".

Выход из ситуации сами врачи видят в том, чтобы повышать в обществе статус их профессии.

Директор Мурманского многопрофильного Центра им. Пирогова Федерального медико-биологического Центра России, депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Олег Минин: "Для этого нужно воспитывать наших людей и объяснять, что не мы виноваты в их болезнях, что врач - это всего лишь тот человек, который может дописать линию жизни и удлинить её на ладони, но, к сожалению, мы не можем сделать так, чтобы человек жил вечно".

Расследование уголовного дела по убийству врача продолжается.









