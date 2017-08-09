Ремонты социально важных объектов и новыый жилой дом. Рабочая поездка губернатора Марины Ковтун в Молочный

Анастасия Ярославская.

Губернатор Марина Ковтун сегодня с рабочей поездкой в Молочном. Там готовят к сдаче новый жилой дом. Параллельно глава региона посмотрела на месте - как идут ремонты социально важных объектов.

Трехэтажный, на 24 квартиры, уютный, повышенного класса энергоэффективности. Дом в Молочном без 5 минут готов, дело за малым - запитать его и документально оформить.

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат: "25-го мы ставим себе срок, что закроем и Молочный, и Териберку по Кольскому району".

В рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья 44 жителя Зеленоборского совсем скоро сменят прописку на Молочный. 24 квартиры региональной казне обошлись почти в 29 миллионов рублей, столько же - вложения фонда ЖКХ. В Териберке - и тоже по принципу софинансирования - к заселению готовят 63 квартиры.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Программа переселения из ветхого и аварийного жилья, по крайней мере тот этап, который реализовывается с 2012 года - это те дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2012, должен быть закончен к 1 сентября этого года".

Глава района излучает позитив - с ремонтом дорог и дворов дело тоже двинулось. И это только начало.

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат: "Десятилетиями не строились, не ремонтировались дороги внутри поселка, дворовые территории - мы даже не представляли, что можно жить вот в таких прекрасных дворовых территориях".

Финальный аккорд - на социальных объектах. Детский сад Молочного в кои веки в лесах - впервые за 35 лет - капитальный ремонт фасада. Школа в День знаний детей тоже примет чистой и обновленной.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Наша задача - чтобы детям создать более комфортные условия. Поселок все-таки приводится в порядок, развивается, население не уменьшается".

Блиц: "Хорошая демография, и это хороший спальный район Мурманска - Молочный".

Аргумент главы района - цены на жилье. На вторичном рынке за квартиру в Молочном просят почти столько же, сколько в Мурманске. Улица Гальченко теперь не только с облагороженным двором и парковкой, но и с видом на набережную.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Здесь надо работы, конечно, провести по очистке этого водоема, привести его в порядок - уточки здесь живут. Это требует большего внимания".

Общественная зона, по сути, удачный эксперимент - сделали площадку, жителям понравилась. А теперь это официально - очередной этап. В следующем году работы здесь продолжат - это будет новая поселковая достопримечательность.







