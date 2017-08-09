Заполярные ветеринары получили первые итоги исследований дикой семги из реки Кола. Каковы выводы московских специалистов?

Любовь Дубова.

Напомним, несколько недель назад там была обнаружена больная рыба. Ее отправили на анализ в столичный институт ихтиологии, где сейчас тщательно изучают на наличие опасных болезней. Специалисты должны подтвердить или исключить, в том числе, диагноз "Дермальный некроз". Вирусологические исследования завершены. Результаты отрицательные.

Начальник отдела физиологии болезней рыб объектов аквакультуры Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных Наталья Калинина: "Бактериологические исследования продолжаются на конечном этапе. Я думаю, что до конца недели мы получим еще результаты. Но то, что отрицательная - нас это порадовало. Что нет именно тех возбудителей вирусологических заболеваний, не нашли - которые в перечне международного эпизоотического бюро особо опасных. Для гидробионтов и аквакультуры, в том числе. Этого на дикой рыбе не нашли".







