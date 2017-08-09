В Мурманской области одной из мер поддержки детей-сирот является предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты

На предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на весь период отсутствия в сохраненных за ними жилых помещениях в бюджете Мурманской области в 2017 году предусмотрено более 38 млн рублей. С начала года льготой воспользовались уже 1437 человек.



Очередная субсидия в размере 24 млн 402,7 тыс. руб. на осуществление выплаты предоставлена муниципальным образованиям региона в июле 2017 года. Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.



Консультацию по вопросу назначения и получения выплаты можно получить в органах опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних по месту жительства.



Подробная информация о средствах, перечисляемых из областного бюджета в муниципальные образования, размещается на официальном портале Правительства Мурманской области в рубрике «Открытый бюджет».



/ Министерство образования и науки Мурманской области /