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09.08.2017 16:30

Рабочая поездка губернатора Мурманской области Марины Ковтун в Молочный

Анастасия Ярославская.

Губернатор Марина Ковтун сегодня с рабочей поездкой в Молочном. Там сейчас готовят к сдаче новый жилой дом. Трехэтажный на 24 квартиры, повышенного класса энергоэффективности. Дело осталось за малым - документально оформить объект. Но как сегодня заверили представители районной администрации, сделают это в кратчайшие сроки. Торжественная передача ключей новоселам пройдет не позднее 25 августа. 44 жителя Зеленоборского переедут сюда в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. К слову, в ее рамках этот дом в районе не единственный. Без пяти минут готов к сдаче дом и в Териберке. Там к заселению - 63 квартиры.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Программа переселения из ветхого и аварийного жилья, по крайней мере тот этап, который реализовывается с 2012 года - это те дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2012, должен быть закончен к 1 сентября этого года. Мы за это время должны были расселить 63 тысячи квадратных метров жилья, расселили 56. Программа завершается, она под моим личным тщательным контролем, министерства строительства. Муниципальные власти здесь очень активную позицию занимают".
Немалая работа проводится и по ремонту дорог и дворов. Район - участник сразу нескольких программ,  от муниципальных до федеральных. Как заявил сегодня глава района - это только начало, большие надежды на партийный проект "Комфортная городская среда".
Глава администрации Кольского района Александр Лихолат: "В поселке Молочный в этом году мы практически завершим ремонт и благоустройство всех дворовых территорий - у нас не будет ни ям, ни колдобин. Все будет заасфальтировано, и мы переходим к следующему этапу - это уже благоустройство набережной нашего озера. Это такая общественная зона отдыха для жителей Молочного и наших гостей".




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