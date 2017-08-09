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09.08.2017 15:16

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун выразила соболезнования родным и близким погибших врача и пациента областного онкодиспансера

Елена Ямаш.

"Первая реакция - шок". Сегодня  соболезнования родным и близким погибших врача и пациента областного онкодиспансера выразила губернатор региона Марина Ковтун.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Первая реакция - шок, шок для всех. Это трагическое событие - погибли люди В деталях разбираются сейчас следственные органы, правоохранители. Безусловно, соболезнования семьям погибших. Обстоятельства дела будут тщательно расследованы и, я думаю, нам будет известно в ближайшее время. Безусловно, это трагедия".
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