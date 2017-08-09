Житель Мончегорска избил своего знакомого из-за долга

В полицию Мончегорска обратился житель одного из домов по улице Ленина с заявлением о побоях. Пенсионер 1951 года рождения рассказал участковому уполномоченному полиции, что к нему ранним утром пришел знакомый с требованием вернуть долг. В ходе конфликта знакомый ударил потерпевшего штангенциркулем по голове, причинив телесные повреждения.



Согласно медицинскому заключению, полученная пенсионером ушибленная рана квалифицируется как легкий вред здоровью.



Оперативники установили личность подозреваемого по горячим следам и задержали его. Ранее судимый за кражу слесарь признался в деянии и пояснил, что инструмент находился у него с собой, так как он собирался идти на работу. В ходе конфликта он не сдержался и схватил первое, что попалось под руку, чтобы ударить должника.



По факту в отношении 32-летнего мончегорца уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.







Пресс-служба УМВД России по Мурманской области



