В Мурманске пройдет Митинг памяти, посвященный гибели атомного подводного ракетоносного крейсера «Курск»

12 августа в 12.00 у памятника морякам-подводникам, погибшим в мирное время, состоится Митинг памяти, посвященный гибели атомного подводного ракетоносного крейсера «Курск».



12 августа 2000 года – скорбная для всей России дата. В этот день в холодных водах Баренцева моря погибла атомная подлодка «Курск», став братской могилой для 118 подводников. Жизнь страны разделилась на «ДО» и «ПОСЛЕ». И вот уже 17 лет отделяют нас от той страшной трагедии. Но в наших силах сберечь светлую память о доблести и не напрасной жертве моряков, сберечь для того, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись вновь.



В митинге примут участие первые лица региона, представители командования Северного флота, общественные организации и жители города Мурманска.



/Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области/