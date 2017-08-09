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09.08.2017 16:00

В Кандалакше возбуждено уголовное дело по факту присвоения около 250 тысяч рублей

7 августа 2017 года в дежурную часть МО МВД России «Кандалакшский» по почте поступило заявление от военнослужащего, проживающего в г. Мурманске, о том, что в конце 2016 года неизвестное лицо похитило с его банковской карты денежные средства в размере 246 318 рублей. Молодой человек 1992 года рождения пояснил, что оставлял эту карту у своей знакомой в г. Кандалакша. Пропажу денежных средств он обнаружил после возвращения из командировки.
В ходе оперативно-розысных мероприятий сотрудники уголовного розыска кандалакшского отдела полиции установили подозреваемую в хищении – безработную жительницу города 1997 года рождения. Сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии, получив ориентировку с приметами злоумышленницы, задержали ее и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
19-летняя ранее не судимая северянка призналась в хищении денежных средств, которыми она распорядилась по своему усмотрению.
По факту следователем МО МВД России «Кандалакшский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.  Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

 
Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)
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