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09.08.2017 15:45

«Полуостров безопасности». В Мурманской области стартовал областной конкурс рефератов

В Мурманске стартовал областной конкурс рефератов «Полуостров безопасности», посвященный Году гражданской обороны, 125-летию ВДПО и 90-летию ГПН.

Инициаторами творческого состязания выступили Главное управление МЧС России по Мурманской области, региональное Управление по делам ГОЧС и ПБ, а также Мурманское областное отделение ВДПО.

В соответствии с Положением участникам необходимо до 15 ноября текущего года представить конкурсные работы, которые должны раскрывать темы гражданской защиты, истории гражданской обороны и МПВО, развития пожарно-спасательного дела на Мурмане,  включая направление – пожарное добровольчество.

Конкурс проводится в трех возрастных группах:  10 - 14 лет; 15 - 18 лет; 19 - 25 лет (включительно). Победитель в каждой возрастной группе получит диплом и памятную награду.

Конкурсные работы можно направлять по почте в адрес Центра противопожарной пропаганды и связей с общественностью Управления ГОЧС и ПБ Мурманской области  (183052 г.Мурманск, ул. Шевченко, д.32) или по e-mail: spasmur@yandex.ru (с пометкой «на Конкурс»).

Одновременно территориальным органом МЧС России совместно с МОО ВДПО проводится II открытый региональный конкурс «Селфи с огнетушителем», который также посвящен Году гражданской обороны и 125-летию ВДПО.

Для участия в конкурсе лицам, достигшим 14-ти лет, необходимо в период с 20 июля по 04 октября 2017 года сделать селфи с первичным средством пожаротушения и выложить в социальную сеть «Вконтакте» фотографии с хештегом #огнетушитель51.

Фотоматериалы принимаются по 04 октября 2017 года. В этот день в столице Кольского Заполярья будут отмечать сразу два праздника: День гражданской обороны России и 101-летие города-героя Мурманска!

Конкурс «Селфи с огнетушителем» будет проводиться в один этап. 10 октября 2017 года организаторы выберут одного победителя, а критерием оценки конкурсных работ станет максимальное количество лайков и репостов фотографии, размещенной с хештегом #огнетушитель51.

Автору лучшего селфи будет вручен памятный приз.

/Главное управление МЧС России по Мурманской области/
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