В Мурманской области иностранцы могут свободно оплачивать покупки с помощью платежной системы Union Pay

Поток иностранных туристов в Мурманскую область последние несколько лет имеет постоянный и непрерывный рост. Так, в 2016 году их количество превысило 22 тысячи человек. Примечательно, что северный регион становится интересен туристам из стран Азии – только поток туристов из Китайской Народной Республики в 2016 году вырос до 6 тысяч человек. Заполярье начали активно открывать для себя иностранные гости из Таиланда, Сингапура, Вьетнама и Кореи. Согласно существующим прогнозам, в ближайшие десять лет количество российских и иностранных туристов, приезжающих в заполярную столицу, вырастет до полумиллиона.



Создание комфортных и благоприятных условий для туристов позволит максимально эффективно использовать туристический потенциал Мурманской области. Немаловажно, что в формировании таких условий должны быть заинтересованы все стороны. Только объединение и взаимодействие предприятий и организаций, способных влиять на создание и продвижение регионального турпродукта, позволит туристической отрасли стать значимым сектором в экономике региона.



До недавнего времени для туристов из КНР и стран Азиатско-Тихоокеанского региона существовала острая проблема: въезжая на территорию области, они были лишены возможности снимать наличные в банкоматах и оплачивать товары и услуги картой платежной системы China Union Pay. С сентября 2013 года эта платежная система включена Банком России в «Реестр операторов платежных систем», которые имеют право работать на российском рынке.



В июле текущего года региональное отделение Сбербанка наладило работу по возможности приема карт Union Pay более чем в 6 тыс. торговых точек в Мурманской области – это более 90 % от общего количества платежных устройств. В настоящий момент иностранцы могут свободно снимать наличные деньги, проверять баланс, оплачивать покупки и туры картой платежной системы Union Pay по всему региону.



Как отметила министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова, теперь предприниматели и туристы смогут получать качественное обслуживание по картам Union Pay.



«Возможность обслуживания карт Union Pay обеспечит региону существенные преимущества и обеспечит развитие бизнеса для туроператоров Мурманской области, специализирующихся на туристических услугах по азиатскому направлению», – подчеркнула Ольга Кузнецова.







/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /





