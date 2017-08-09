Елена Белкина.

В воскресенье 13 августа атомоход "50 лет Победы" отправится из Мурманска на Северный полюс. Рейс посвящен 40-летию похода атомного ледокола "Арктика" на макушку планеты. Впервые в мире 17 августа 1977 года корабль в надводном плавании достиг координат 90 градусов северной широты, открыв тем самым новые горизонты для арктического судоходства.

На борту ледокола "50 лет Победы" состоится конференция, посвященная этому знаменательному событию. В ней примут участие ученые, политики, специалисты-атомщики, участники легендарного рейса 1977 года, журналисты.

Они обсудят вопросы развития атомного ледокольного флота России, реализации углеводородных проектов в высоких широтах.

На Северный полюс также отправятся победительница всероссийского конкурса детского рисунка Мария Смирнова из Кирова и будущий курсант мурманского филиала Нахимовского училища Алексей Евтюков, набравший наивысший бал при поступлении.

Среди участников похода на Северный полюс и съемочная группа ГТРК "Мурман".





