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09.08.2017 15:10

Атомоход "50 лет Победы" отправится из Мурманска на Северный полюс

Елена Белкина.

В воскресенье 13 августа атомоход "50 лет Победы" отправится из Мурманска на Северный полюс. Рейс посвящен 40-летию похода атомного ледокола "Арктика" на макушку планеты. Впервые в мире 17 августа 1977 года корабль в надводном плавании достиг координат 90 градусов северной широты, открыв тем самым новые горизонты для арктического судоходства.
На борту ледокола "50 лет Победы" состоится конференция, посвященная этому знаменательному событию. В ней примут участие ученые, политики, специалисты-атомщики, участники легендарного рейса 1977 года, журналисты.
Они обсудят вопросы развития атомного ледокольного флота России, реализации углеводородных проектов в высоких широтах.
На Северный полюс также отправятся победительница всероссийского конкурса детского рисунка Мария Смирнова из Кирова и будущий курсант мурманского филиала Нахимовского училища Алексей Евтюков, набравший наивысший бал при поступлении.
Среди участников похода на Северный полюс и съемочная группа ГТРК "Мурман".


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