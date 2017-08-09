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09.08.2017 14:10

На борту атомного ледокола «50 лет Победы» Росатомфлота состоится конференция, посвященная 40-летию достижения атомным ледоколом «Арктика» Северного полюса

С 13 по 23 августа на борту атомного ледокола «50 лет Победы» ФГУП «Атомфлот» состоится конференция, посвященная 40-летию достижения атомным ледоколом «Арктика» географической точки Северного полюса.
В работе конференции примут участие представители Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Госкорпорации «Росатом», партнеры Росатомфлота, участники легендарного рейса атомного ледокола «Арктика» и представители средств массовой информации.
Вместе с ними на Северный полюс отправятся победительница зрительского голосования Всероссийского конкурса детского рисунка «Полюс «Арктики» Мария Смирнова из Кирова, а также будущий курсант филиала Нахимовского военно-морского училища г. Мурманска Алексей Евтюков, набравший наивысший балл при поступлении в учебное заведение.
Участники конференции обсудят широкий круг тем, связанных с развитием атомного ледокольного флота, освоением углеводородных проектов в высоких широтах.
13 августа атомный ледокол «50 лет Победы» выйдет из Мурманска и возьмет курс на Северный полюс, чтобы точно к 40-летию знакового для всех моряков и полярников похода участники конференции достигли координат 90°00′00″ северной широты. 23 августа ледокол доставит участников конференции в Мурманск.
«17 августа 1977 года моряки атомного ледокольного флота осуществили мечту многих людей из разных стран мира – впервые судно в надводном плавании достигло географической точки Северного полюса, - говорит генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша. – С этого момента арктическое судоходство обрело новые горизонты возможностей».

/Отдел коммуникаций Росатомфлота/
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