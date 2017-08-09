В столице Заполярья продолжается строительство современных спортивных территорий. Детская игровая площадка теперь и возле мурманской школы №53

Наталия Бурдина.

Детская игровая площадка теперь и возле мурманской школы №53. Комплекс уже полностью собран. Строителям осталось покрыть его территорию травмобезопасным тартановым составом. Сегодня на объекте побывал глава администрации города Андрей Сысоев. Обсудил текущие вопросы с подрядчиком. Замечаний нет. Игровая площадка находится на заднем дворе школы. А перед парадным входом, возле теплицы, разместят спортивное оборудование. Работы сейчас идут.

И.о. директора школы № 53 г. Мурманска Елена Медведева: "Особенно будет задействован из начальной школы, так как у нас на базе школы есть еще группа продленного дня, которая, я надеюсь, очень будет рада, увидев все эти конструкции. А что касается вот этого участка, здесь это будет рассчитано на среднее и старшее звено".

На строящейся площадке установят скамью для пресса, гимнастические брусья, турники и спортивно-развивающий комплекс. Кроме того, смонтируют дополнительные опоры освещения, скамейки и урны. Пользоваться новыми зонами отдыха могут не только ученики образовательного учреждения, но и все мурманчане. В планах у администрации города - модернизировать старый пришкольный корт для хоккея.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Проходят сети Мурманской ТЭЦ и сейчас мы будем решать - как правильно организовать. Вот та площадка, которая у нас освободится после сноса этого сооружения, конечно, нужно менять, это прошлый век все, нужно будет ее организовывать. Совместить те нормы, которые связаны с сетями и с развитием спортивных сооружений участка этой школы. Ну, я думаю, что это решаемый вопрос".





