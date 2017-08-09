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09.08.2017 14:50

В Мурманском онкодиспансере пациент убил врача и покончил с собой. Следственный комитет возбудил уголовное дело

Яков Осетров.

Сегодня в столице Заполярья произошло чрезвычайное происшествие, аналогов которого в регионе никогда не было: убийство в областном онкологическом диспансере. В 8:30 утра мужчина, житель Мурманска 1951 года рождения, напал с ножом на заведующего поликлиническим отделением Игоря Тюленева. Это случилось в коридоре. Когда онколог попытался убежать, злоумышленник догнал его в кабинете и нанес еще несколько ударов. От колото-резаных ран врач умер.
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Ксения Кошелюк: "Мужчина - пациент медучреждения после совершения преступления нанес себе этим же ножом несколько ударов в грудь, от которых скончался на месте".
Заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Кондратий Степанов: "Следствием рассматривается несколько версий произошедшего. В том числе, возможно, и отрицательное отношение пациента к поликлинике, к заведующему отделением, вызванное либо качественным либо некачественным проведённым лечением".
Несмотря на ЧП, поликлиника продолжила вести приём пациентов в штатном режиме. Одновременно следственные органы осматривали место происшествия, изымали документацию, допрашивали свидетелей. По предварительным данным, убийца приходил на приём к жертве 2 недели назад, на сегодня же он записан не был. По факту преступления следственные органы возбудили уголовное дело. В ближайшее время будет проведен ряд экспертиз и дана оценка действиям должностных лиц, которые ответственны за пропускной режим, охрану медперсонала и пациентов.
Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "Он обращался сюда, у него были определённые проблемы, но никакого онкологического заболевания выявлено не было. Почему такая нервная ситуация образовалась тогда? Что случилось? Не можем сказать. Сейчас будет проводиться исследование, все амбулаторные карты, которые были, изымем и проведём экспертизу, в том числе и психиатрическую".
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