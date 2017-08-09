Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
09.08.2017 13:50

Светлые классы и самое современное демонстрационное оборудование. Чем еще встретит новый учебный год Мурманский медколледж?

Любовь Дубова.

Симуляционные классы и лаборатории-трансформеры для будущих медиков. Большой ремонт завершился в Мурманском медицинском колледже. Первыми обновленные кабинеты увидели заместитель губернатора Инна Погребняк и профильные министры региона. Аудитории, где студенты будут обучаться  педиатрии, основам реаниматологии и профилактики подрядчик сдал буквально сутки назад. Они оснащены самым современным оборудованием. К примеру, симуляционный класс в 120 квадратов - одновременно зона и для теории, и для отработки оказания неотложной помощи. Все максимально приближено  к рабочим условиям в реальной жизни. На развитие материально-технической базы колледжа в этом году потрачено пять с половиной миллионов рублей. Сегодняшний визит - в рамках проверки готовности учреждений к 1 сентября.
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк: "К этому учреждению у меня нет вопросов. Это яркий пример  современного, хорошо оснащенного, хорошо оборудованного и очень детально продуманного  учебного заведения, где процесс организован, на мой взгляд, просто по самому высшему разряду, я даже позавидовала сегодняшним студентам".
Набор абитуриентов прошел успешно. Интерес к дефицитным для региона специальностям растет. Более востребованным среди северян стало направление по подготовке фельдшеров. Открыто и новое - профилактическая стоматология. Конкурс в общем почти три человека на бюджетное место. С первого сентября в Медицинском колледже будут обучаться 700 человек. А вот план на следующий учебный год - уже 780 студентов.
Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко: "Мы эти темпы не будем  уменьшать  и объемы подготовки не будем уменьшать. Работаем мы в тесном  взаимодействии с министерством здравоохранения. Все контрольные цифры  согласовываются  с ними. И, я думаю, это позволит нам не только  количественно, но и качественно подготовить специалистов, потому что работаем вместе с  учреждениями здравоохранения".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.99
Евро = 70.84
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.