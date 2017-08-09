Светлые классы и самое современное демонстрационное оборудование. Чем еще встретит новый учебный год Мурманский медколледж?

Любовь Дубова.

Симуляционные классы и лаборатории-трансформеры для будущих медиков. Большой ремонт завершился в Мурманском медицинском колледже. Первыми обновленные кабинеты увидели заместитель губернатора Инна Погребняк и профильные министры региона. Аудитории, где студенты будут обучаться педиатрии, основам реаниматологии и профилактики подрядчик сдал буквально сутки назад. Они оснащены самым современным оборудованием. К примеру, симуляционный класс в 120 квадратов - одновременно зона и для теории, и для отработки оказания неотложной помощи. Все максимально приближено к рабочим условиям в реальной жизни. На развитие материально-технической базы колледжа в этом году потрачено пять с половиной миллионов рублей. Сегодняшний визит - в рамках проверки готовности учреждений к 1 сентября.

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк: "К этому учреждению у меня нет вопросов. Это яркий пример современного, хорошо оснащенного, хорошо оборудованного и очень детально продуманного учебного заведения, где процесс организован, на мой взгляд, просто по самому высшему разряду, я даже позавидовала сегодняшним студентам".

Набор абитуриентов прошел успешно. Интерес к дефицитным для региона специальностям растет. Более востребованным среди северян стало направление по подготовке фельдшеров. Открыто и новое - профилактическая стоматология. Конкурс в общем почти три человека на бюджетное место. С первого сентября в Медицинском колледже будут обучаться 700 человек. А вот план на следующий учебный год - уже 780 студентов.

Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко: "Мы эти темпы не будем уменьшать и объемы подготовки не будем уменьшать. Работаем мы в тесном взаимодействии с министерством здравоохранения. Все контрольные цифры согласовываются с ними. И, я думаю, это позволит нам не только количественно, но и качественно подготовить специалистов, потому что работаем вместе с учреждениями здравоохранения".





