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09.08.2017 13:36

На Северном флоте отработали задачи противоподводно-диверсионной обороны в рамках спецучения по видам обеспечения сил ВМФ

Сегодня на Северном флоте были отработаны задачи организации противоподводно-диверсионной обороны пунктов базирования в рамках специального учения по видам обеспечения сил Военно-морского флота, которое проходит под руководством Главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва.
Розыгрыш практических эпизодов начался в Североморске с эпизода по противодействию условным «диверсантам», пытающимся проникнуть на акваторию главной базы Северного флота.
В целях предотвращения  возможных действий подводных диверсантов на акватории главной базы Северного флота было выполнено профилактическое гранатометание. Это упражнение выполнили боевые расчеты многоствольных реактивных гранатомётов МРГ-1 большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко»  и дежурная боевая группа отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) на быстроходных лодках БЛ-680 ручными гранатами РГД-5.
Также был отработан эпизод противодействия плавсредству, нарушающему режим плавания на Североморском рейде Кольского залива. Дежурная боевая группа отряда по борьбе с ПДСС на быстроходных лодках выдвинулась на перехват условного нарушителя, одновременно произведя «выброску» водолазов. Нарушитель оказал сопротивление, в результате был произведён штурм и захват катера с применением оружия.
На завершающем  этапе учения совершенствовались навыки ведения боя под водой, как одиночными бойцами, так и в составе боевых групп. Личный состав отряда по борьбе с ПДСС предотвратил прорыв условных подводных диверсантов к кораблям. Были отработаны приемы подводного боя с применением специальных подводных пистолетов СПП-1, подводных автоматов АПС, а также холодного оружия.  
Аналогичные тренировки дежурных сил противоподводно-диверсионной обороны отрабатывались сегодня и в других пунктах базирования Северного флота.
Специальное учение по видам обеспечения сил Военно-морского флота стартовало на Северном флоте в понедельник 7 августа и продлится в течение нескольких дней. В ходе учения по единому замыслу будут действовать, минно-тральные силы, корабельные соединения, авиация, силы поисково-спасательного обеспечения.


/Пресс-служба Северного флота/
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