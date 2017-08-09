Возможно ли появление на Кольском полуострове хранилища радиоактивных отходов? Специалисты изучают опыт Франции

Елена Белкина.



Российский Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами организовал поездку группы мурманских журналистов во Францию. Представители заполярных СМИ побывали на подземном захоронении радиоактивных отходов близ города Шербура. Сейчас обсуждается возможность строительства подобного хранилища для низко- и среднеактивных коротко живущих отходов на Кольском полуострове.

Эти приятные глазу зеленые лужайки и холмы и есть подземное хранилище радиоактивных отходов. Построено оно было в 1969 году, отработало 25 лет. В 1994 под землю был погружен последний контейнер.

Всего на берегу Ла-Манша заложено 1,5млн упаковок, а это более 527 тысяч кубометров радиоактивных отходов. Только низко и среднеактивные. Толщина финального покрытия до 8 метров. 6 природных и искусственных слоев, среди которых - защитная битумная пленка-мембрана.

Специалист по связям с общественностью ПЗРО "Ла-Манш" Клемент Дошлер: "Воздействие хранилища на окружающую среду минимальное, в 1000 раз ниже естественного фона".

Первый во Франции ПЗРО "Ла-Манш" сейчас находится в стадии экологического наблюдения, работают здесь 11 человек, годовой бюджет - 5 миллионов евро. Деньги идут в основном на обслуживание покрытия и проведения анализов. Каждый год берут 10 тысяч проб дождевой и дренажной воды, воздуха, почвы, растений. Наблюдать за закрытым хранилищем планируют 300 лет. Для потомков подготовлен огромный объем документации, как в электронном виде, так и на специальной бумаге.

Начальник отдела по связям с общественностью ПЗРО "Ла-Манш" Мари-Пьер Жермен: "Закон по обращению с радиоактивными отходами был принят во Франции в 1991 году, с этого времени их захоронением занимается компания "АНДРА", она независима от производителей РАО и не входит в состав атомного ведомства. Доверие населения - главное для нас".

Зеленая лужайка - как пример для подражания. Российский Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами регулярно организует на ПЗРО "Ла-Манш" информационные туры для журналистов из регионов, где активно работают с РАО. В России закон об обращении с радиоактивными отходами был принят ровно 5 лет назад, согласно ему и был создан Национальный оператор, входящий в состав "Росатома". Теперь он занимается приемкой и размещением радиоактивных отходов, строительством для них подземных хранилищ.

Секретарь Общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии Мурманской области Сергей Жаворонкин: "Во-первых, все было посчитано, инвентаризация полная на всех предприятиях. И самое главное, что было определено что отходы, которые образовались до принятия этого закона - это занимается федеральный бюджет, а те отходы, которые будут образовываться после принятия закона - это ложится на плечи предприятий".

Пункты захоронения низко и среднеактивных коротко живущих отходов планируется создать в каждом федеральном округе России. В Северо-Западном рассматривается - в том числе - и хорошо изученная в геологическом плане Мурманская область. Хотя она и не идеальна - зона подтопления у нас 78%.

Секретарь Общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии Мурманской области Сергей Жаворонкин: "Есть 2 перспективные площадки одна в Мончегорском районе, другая в Зеленоборском районе, где предполагается такое строительство, но хочу сказать, что это пока еще только планы".

Если площадка будет выбрана, придется проводить дополнительные инженерные изыскания, но в любом случае, главное условие проекта, который необходимо будет согласовать с региональным правительством - открытость и общественный контроль.