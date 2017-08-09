Сказочные дворы Мурманска. Горожане активно обустраивают придомовые территории в рамках конкурса "Мой зеленый город — мой уютный дом"

Наталия Бурдина.

Сказочный персонаж поселился во дворе мурманского дома на Старостина-63. Фигурка гнома в окружении ярких растений - часть ландшафтного дизайна. Так местные жители решили благоустроить палисадник. Они принимают участие в муниципальном конкурсе "Мой зеленый город — мой уютный дом". И сегодня объект оценила комиссия. Кстати, посмотреть, как работает комиссия, могут и сами номинанты.

Участник конкурса "Мой зеленый город - мой уютный дом", директор муниципальной стоматологии Татьяна Елпанова: "Сюда меня привело чисто любопытство, посмотреть, перенять опыт - как это делают другие. Но, вы знаете, очень радует, что действительно граждане наши очень неравнодушны к тому, где живут, это в первую очередь, разработали целый ландшафтный дизайн и даже удивительно, что просто обычные наши - абсолютно не профессиональные люди в этой области".

Сотрудники муниципальной стоматологии украсили вход в здание красивыми цветами. Учреждение заявлено в номинации "Лучшая клумба-цветник". В конкурсе есть еще три раздела. "Зеленый дворик", "Озеленение территории образовательного учреждения", а также "Предприятия или организации". До конца августа экспертам предстоит посетить все заявленные 24 объекта. Баллы ставят по разработанным 10-ти критериям.

Заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации г. Мурманска Владимир Гаража: "Это и экологичность применяемых материалов, это и количество, видовой состав высаживаемых зеленых насаждений, цветочной рассады, это и архитектурно-художественное оформление, и дорожек на этих участках заборчиков, и применяемые малые архитектурные формы".





