За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы.



8 августа 2017 года примерно в 06 часов 00 минут на 81 км автодороги «Кола-Серебрянские ГЭС» Кольского района водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», по предварительной информации не учел дорожно-метеорологические условия, допустил съезд в правый кювет по ходу движения с последующем опрокидыванием. В результате происшествия пассажиры выше указанного транспортного средства - 42-летний мужчина и 52-летняя женщина - обслужены амбулаторно. По данному факту проводится проверка.



8 августа около 15 часов 00 минут на 95 км автодороги «Пиренга-Ковдор», Ковдорского района водитель, управлял автомобилем «Мерседес», по предварительной информации не учел дорожно-метеорологические условия, допустил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир - 46-летний мужчина госпитализирован. По данному факту проводится проверка.



8 августа 2017 года примерно в 20 часов 45 минут в Апатитах на улице Жемчужная водитель, управляя мотоциклом «Хонда» без государственных регистрационных знаков, не справился с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате происшествия 30-летний мужчина госпитализирован.



При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1363 нарушения Правил дорожного движения.



13 нарушений допущено пешеходами, 2 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 6 водителей.



Выявлено 14 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1125 нарушений ПДД. 12 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.



Всего было оформлено 64 столкновения с материальным ущербом (без пострадавших).



Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.



Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.



Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.



УГИБДД УМВД России по Мурманской области



