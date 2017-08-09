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09.08.2017 15:00

«Особо охраняемые природные территории Мурманской области». Продолжается прием заявок на конкурс фотографий, посвященный особо охраняемым природным территориям Кольского Заполярья

Региональное министерство природных ресурсов и экологии продолжает прием заявок для участия в конкурсе фотографий «Особо охраняемые природные территории Мурманской области».

Конкурс проводится в номинациях: ландшафты заповедных территорий; животные на особо охраняемых природных территориях; растительный мир заповедных территорий; времена года.

Заявки и работы можно направлять по 2 октября на электронный адрес ezaitseva@gov-murman.ru с пометкой «Конкурс фотографий «Особо охраняемые природные территории Мурманской области». Принять участие в конкурсе может любой желающий.

Порядок и условия проведения конкурса, требования к оформлению работ, а также критерии оценки конкурсных работ содержатся в Положении о конкурсе фотографий.

Форма заявки, подробная информация и положение о конкурсе представлены на сайте министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области. Контактный телефон: (8152) 486-782.



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