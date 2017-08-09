Артем Дашевский.

Жителей Мурманской области приглашают принять участие в Интернет - опросе. Анкета размещена на официальном сайте правительства региона - www.gov-murman.ru/opros/. Северянам предлагается ответить на вопросы, и оценить следующие направления деятельности:

- организация транспортного обслуживания в муниципальном образовании;

- качество автомобильных дорог в муниципальном образовании;

- жилищно-коммунальные услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения (водоотведения), электроснабжения и газоснабжения.

На основе результатов данного опроса будут составлены рейтинги как руководителей органов местного самоуправления, так и унитарных предприятий и учреждений.





