Артем Дашевский.

Капитальный ремонт ДК в Междуречье вступил в завершающую стадию. Сейчас специалисты из Санкт - Петербурга устанавливают кресла в зрительном зале. Работы планируют завершить к концу рабочей недели. Ремонт Междуреченского сельского Дома культуры ведется при поддержке правительства Мурманской области в рамках реализации государственной программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона", а также за счет муниципальных бюджетов Кольского района и сельского поселения Междуречье.



