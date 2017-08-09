Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
09.08.2017 11:58

Пациент, который убил врача в онкодиспансере покончил с собой

Артем Дашевский.

Сегодня в поликлиническом отделении Мурманского областного онкологического диспансера убили врача. В 8:30 утра мужчина нанес заведующему отделением Игорю Тюленеву несколько ударов ножом. От полученных травм врач скончался на месте. После этого пациент покончил с жизнью. Следователи и полицейские проверяют амбулаторную карту напавшего. Назначена психиатрическая экспертиза, чтобы выяснить причины такого поступка. Известно - мужчина не являлся постоянным пациентом онкодиспансера, он записался на первичные обследования. Следственный комитет даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию охраны пациентов, медицинского персонала и пропускной режим. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 уголовного кодекса. По словам министра здравоохранения Мурманской области Валерия Перетрухина - подобных ситуаций в Мурманской области никогда не было.


← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.99
Евро = 70.84
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.