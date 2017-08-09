Пациент, который убил врача в онкодиспансере покончил с собой

Артем Дашевский.

Сегодня в поликлиническом отделении Мурманского областного онкологического диспансера убили врача. В 8:30 утра мужчина нанес заведующему отделением Игорю Тюленеву несколько ударов ножом. От полученных травм врач скончался на месте. После этого пациент покончил с жизнью. Следователи и полицейские проверяют амбулаторную карту напавшего. Назначена психиатрическая экспертиза, чтобы выяснить причины такого поступка. Известно - мужчина не являлся постоянным пациентом онкодиспансера, он записался на первичные обследования. Следственный комитет даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию охраны пациентов, медицинского персонала и пропускной режим. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 уголовного кодекса. По словам министра здравоохранения Мурманской области Валерия Перетрухина - подобных ситуаций в Мурманской области никогда не было.





