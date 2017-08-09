В Апатитах прокуратура выявила Интернет-ресурсы с запрещенной информацией

Прокуратурой города Апатиты в ходе мониторинга сети Интернет выявлены сайты, в которых пользователям сети предлагается оказание женщинами запрещенных законодательствам услуг за определенное денежное вознаграждение.
В целях устранения нарушений закона прокуратурой города направлено в Апатитский городской суд административное исковое заявление о признании информации, распространяемой посредством сети Интернет, запрещенной.
Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.
/ Прокуратура Мурманской области /