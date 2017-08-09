Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
09.08.2017 17:00

«Символика России, Мурманской области, города Мурманска». Областной краеведческий музей приглашает на День семейного отдыха

20 августа в 13.00 Мурманский областной краеведческий музей приглашает посетить День семейного отдыха «Символика России, Мурманской области, города Мурманска», которое посвящено Дню Государственного флага РФ.
Во время музейного занятия ребята узнают, о том, как менялся главный государственный символ на протяжении истории России, что означают цвета на современном флаге Российской Федерации. Музейный педагог расскажет и о других символах страны – гербе и гимне. Ребята познакомятся с новыми понятиями – «символика», «символ», «гимн», «герб». В завершении мероприятия закрепят полученные знания, выполняя творческие задания, позволяющие проверить свои знания. В технике аппликация участники сделают открытку «Флаг России», соберут пазлы «Герб Мурманска», «Герб Мурманской области», которые раскрывают основные значимые черты государственной символики нашей страны и нашего края.

/Мурманский областной краеведческий музей/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.99
Евро = 70.84
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.