Пенсионный фонд России напоминает: с 2015 года вместо пенсионного удостоверения выдается справка

Пенсионный фонд России напоминает: с 1 января 2015 года при назначении пенсии или утрате пенсионного удостоверения гражданину выдается справка, в которой также, как и в удостоверении, отражены все необходимые данные. Справка заверяется печатью территориального органа ПФР и подписью уполномоченного должностного лица и имеет то же юридическое значение, что и выдававшееся ранее удостоверение. Ранее выданные удостоверения также являются действительными.



Если справка пришла в негодность, то пенсионер может получить новую, обратившись в территориальный орган ПФР, в котором состоит на учете. Также справку можно заказать через Интернет на сайте Пенсионного фонда в «Личном кабинете гражданина» либо в разделе «Электронные услуги / Заказ справок и документов».



Важно: в соответствии с действующим законодательством, оформление пенсионных удостоверений за счет гражданина не предусмотрено.







/ Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области /





