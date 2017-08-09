Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
09.08.2017 13:15

Пенсионный фонд России напоминает: с 2015 года вместо пенсионного удостоверения выдается справка

Пенсионный фонд России напоминает: с 1 января 2015 года при назначении пенсии или утрате пенсионного удостоверения гражданину выдается справка, в которой также, как и в удостоверении, отражены все необходимые данные. Справка заверяется печатью территориального органа ПФР и подписью уполномоченного должностного лица и имеет то же юридическое значение, что и выдававшееся ранее удостоверение. Ранее выданные удостоверения также являются действительными.

Если справка пришла в негодность, то пенсионер может получить новую, обратившись в территориальный орган ПФР, в котором состоит на учете. Также справку можно заказать через Интернет на сайте Пенсионного фонда в «Личном кабинете гражданина» либо в разделе «Электронные услуги / Заказ справок и документов».

Важно: в соответствии с действующим законодательством, оформление пенсионных удостоверений за счет гражданина не предусмотрено.



/ Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.99
Евро = 70.84
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.