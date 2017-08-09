Анастасия Ярославская.

Выпуск начнем с чрезвычайного происшествия. Громкое убийство в Мурманске. Сегодня в 8:30 утра в областном онкодиспансере мужчина нанес заведующему поликлиническим отделением несколько ударов ножом, от полученных ранений доктор скончался, нападавший покончил с собой. Обстоятельства и причины ЧП сейчас выясняются, на месте работает следственная бригада, под руководством заместителя руководителя регионального СК. Возбуждено уголовное дело по части 1 ст 105 уголовного кодекса. Подробности - в наших ближайших выпусках.



