Замена механики сцены и сценического оборудования в Мурманском областном ДК им. Кирова. Почувствуют ли изменения артисты и публика?

Елена Белкина.

Лето - время ремонтов. В Мурманском областном Дворце культуры имени Кирова ведутся работы по замене механики сцены и сценического оборудования. Почувствуют ли изменения артисты и публика.

Легкие, но надежные конструкции, сертифицированные сценические фермы петербургского завода. На смену старому - давно отслужившему свой срок громоздкому оборудованию - приходит современное многофункциональное, способное выдержать груз до 150 кг и более. Строители говорят, что все делают как для себя. Во Дворце они и их семьи частые гости.

Прораб подрядной организации Валерий Розенфельд: "Перед вами треугольная ферма, к которой подвешены 200 кг, сейчас идут испытания на электролебедках. Постоянно мы ее гоняем и она даже не шелохнулась, как была ровненько, так и все".

Казалось бы искусство не принято определять на вес, но если к десяткам килограммов труб прибавить тяжесть светильников и декорации, сооружение может не выдержать, поставив под угрозу жизнь артистов и рабочих сцены. С заменой ее механики яркие спектакли, шоу, праздники, концерты, которые сплошным потоком выдает зрителям любимая ими "Кировка", станут намного разнообразнее, интереснее и красочнее.

Заместитель директора Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова Юлия Арефьева: "Конечно, это очень облегчает труд тех, кто работает, и машиниста сцены, в том числе. У нас будет больше возможностей по осветительному оборудованию по звуковому оборудованию".

Работы по замене механики сцены ведутся в рамках государственной программы развития культуры и сохранения культурного наследия. Из областного бюджета на них выделено 1,5 миллиона рублей.

Заместитель председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области Ирина Лисовая: "Реставрация возникла в связи с необходимостью замены со 100% износом. Это наша главная сценическая площадка и безопасность проведения мероприятий для нас это является самым главным. Поэтому к новому творческому сезону ДК распахнет свои двери для зрителей с новой механикой сцены и с новым оборудованием".

После замены механики на большой сцене "Кировки" будет установлено световое оборудование, оно было закуплено еще в прошлом году и к октябрю сценические метаморфозы сможет оценить зритель.