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09.08.2017 11:15

Безопасность в природной среде. Представители экстренных структур Мурманской области рассказали об оперативной ситуации в регионе

Анастасия Ярославская.

В преддверии грибного сезона мурманские спасатели вновь взывают к разуму северян. Старт "тихой" охоты для них - пора самая горячая. Количество "потеряшек" с каждым годом растет. А осторожности и предусмотрительности у тех, кто отправляется в лес, увы, не прибавляется. То же самое с теми, кто вопреки инстинкту самосохранения, пытается открыть или продолжить купальный сезон, хотя в Мурманской области нет ни одного официального пляжа. Зато есть тревожная статистика. Уже 51 поисково-спасательная работа на воде - больше, чем прежде. Лидируют по происшествиям - Кольский район, Мурманск и Мончегорск.
Государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области Виктор Дайнеко: "Произошло на воде 29 происшествий, спасенные 11 человек, спаслись сами 6 человек, погибших 9 человек. На сегодняшний момент один - по причине утопления, в отношении 8 проводятся следственные мероприятия и экспертизы - причина смерти пока не установлена. Числятся пропавшими на сегодняшний момент 10 человек. Вот такая грустная статистика".
Спасатель 1-го класса Мурманского поисково-спасательного отряда МАКАСЦ Денис Иванов: "Очень много сейчас было таких случаев, когда группа людей - молодых, не молодых - отдыхают и дальше один решает показать - как он может переплыть озеро, смотрите, как надо. И не получается переплыть. И дальше уже приезжаем мы, и достаем погибшего, утонувшего человека".
Правила безопасности - элементарны. Быть осмотрительнее, рассчитывать силы, заранее планировать маршруты и оставлять информацию родственникам или друзьям - куда идете и на сколько. Пока же это не всегда делают даже организованные туристические группы. Единой формы заявки на регистрацию и перечня обязательной информации закон не предусматривает и это создает определенные проблемы. В случае потенциального ЧП непонятно - где даже приблизительно искать - данные минимальны.
Заместитель начальника АСС Управления ГОЧСиПБ Мурманской области Владимир Ломачук: "Люди относятся к обеспечению собственной безопасности спустя рукава - минимальные требования, минимальные нормы и правила нарушаются повсеместно, и, как правило, у близких отсутствует информация о том, куда пошел их родственник, у друзей отсутствует информация - куда пошел их друг, что доставляет немало хлопот аварийно-спасательным формированиям".
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