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09.08.2017 12:15

Жительница Мончегорска стала призером Всероссийского фестиваля «Таланты и поклонники» в Ростове-на-Дону

В  Ростове-на-Дону состоялся финальный гала-концерт  и церемония награждения победителей Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники», посвященного 125-летию ВДПО. Призером фестиваля стала и представительница Мурманской области.

Следует отметить, что фестиваль традиционно проводился под эгидой МЧС России, а также при участии Министерства образования и науки Российской Федерации и Всероссийского добровольного пожарного общества.

В нынешнем году в творческом состязании принимали участие 40 коллективов из 24 субъектов Российской Федерации. 122 юных конкурсанта боролись за победу. Юная жительница Мончегорска - Маргарита Хомич - завоевала второе место в номинации  «Вокальное  искусство» по направлению «Эстрадное пение».

/ Главное управление МЧС России по Мурманской области /
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