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09.08.2017 11:05

"Кухня. Последняя битва", "Время первых" и "28 панфиловцев" покажут на Ночи кино — 2017. В Мурманской области обсудили план проведения акции

Елена Белкина.

Ночь кино. Всероссийская акция, посвященная отечественному кинематографу, пройдет в стране 27 августа. План проведения ее в Мурманской области работники ведущих учреждений культуры обсудили на совещании в ДК имени Кирова.
Для бесплатного просмотра Фонд кино после всенародного голосования отобрал 3 полнометражных художественных ленты - "Кухня. Последняя битва","Время первых" и "28 панфиловцев" и одну анимационную - "Снежная королева 3: огонь и лед". Основные мероприятия акции пройдут на 2-х площадках Мурманска - Дворце имени Кирова и областной научной библиотеке.
Заместитель председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области Ирина Лисовая: "Мы традиционно откроем акцию и в Фестивальном зале состоятся просмотры 2-х фильмов для взрослых, а на втором этаже Дворца культуры состоится просмотр детского фильма. Для детей, естественно, мы организуем различные мероприятия, массовые мероприятия".
В рамках акции для юных мурманчан будут организованы викторины,игровые программы, конкурс рисунков на асфальте. Откроет свои двери передвижная детская библиотека с программой, посвященной кино, но с акцентом на Год экологии. Состоится и театрализованное представление.
Заместитель директора Мурманской областной детско-юношеской библиотеки Марина Елкина: "Это будет театрализованное представление с участием экспонатов музея театральной куклы нашей библиотеки и это будет сказочная киновикторина "Угадайка". Естественно, там будут представлены отрывки из кинофильмов мультфильмов и они  будут интерактивно обыграны".
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