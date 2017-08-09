«Северная графика». В Кандалакше откроется выставка мурманских художников Тамары Зуевой и Владимира Кузина

10 августа в Музее истории Кандалакши (г. Кандалакша, ул. Первомайская, д. 40) начинает работу выставка мурманских художников Тамары Зуевой и Владимира Кузина «Северная графика». Выставка посвящена 80-летию Мурманской области.

Авторы «Северной графики» в своих полотнах раскрывают особую, неброскую красоту высоких широт. Линии и штрихи передают сдержанное очарование севера, языком графики художники показывают одновременно мощь, силу и удивительную ранимость Кольского края.

Творчество Тамары Зуевой, художницы поколения, составившего «костяк» профессионального Союза художников на Мурмане, пронизано любовью к родному северу. Более полувека Тамара Ивановна приобщала юных северян к изобразительному искусству, помогала делать первые творческие шаги.

Свои работы жителям Кандалакши также представит Владимир Кузин, отмечающий в этом году 70-летний юбилей. Известный художник–график много лет посвятил педагогической деятельности, воспитанию молодых художников.





Выставка работает до 10 сентября 2017 года.





/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/