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09.08.2017 11:45

«Северная графика». В Кандалакше откроется выставка мурманских художников Тамары Зуевой и Владимира Кузина

10 августа в Музее истории Кандалакши (г. Кандалакша, ул. Первомайская, д. 40) начинает работу выставка мурманских художников Тамары Зуевой и Владимира Кузина «Северная графика». Выставка посвящена 80-летию Мурманской области.
Авторы «Северной графики» в своих полотнах раскрывают особую, неброскую  красоту высоких широт. Линии и штрихи передают сдержанное очарование севера, языком графики художники показывают одновременно мощь, силу и удивительную ранимость Кольского края.
Творчество Тамары Зуевой, художницы поколения, составившего «костяк» профессионального Союза художников на Мурмане, пронизано любовью к родному северу. Более полувека Тамара Ивановна приобщала юных северян к изобразительному искусству, помогала делать первые творческие шаги.
Свои работы жителям Кандалакши также представит Владимир Кузин, отмечающий в этом году 70-летний юбилей. Известный художник–график много лет посвятил педагогической деятельности, воспитанию молодых художников.


Выставка работает до 10 сентября 2017 года.


/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/
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