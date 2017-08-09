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09.08.2017 11:30

В городе Мурманске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении грабежа и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть мужчины

Следственным отделом по городу Мурманск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.161 УК РФ (открытое хищение чужого имущества) и ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Как было установлено в ходе следствия, обвиняемый, находясь в мае 2017 года  в одной из квартир, расположенных на улице Фестивальная в городе Мурманске, на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес мужчине, 1966 года рождения, не менее 3-х ударов ногами в область головы и груди, а также не менее 13 ударов кулаками в область лица, шеи и груди. Далее, злоумышленник открыто похитил у потерпевшего мобильный телефон. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался через непродолжительное время.

По уголовному делу в кратчайшие сроки проведен значительный комплекс следственных действий, в достаточной мере изобличающих обвиняемого в совершении инкриминируемых ему преступлений.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу.

/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/
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