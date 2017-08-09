Сотрудники и осуждённые колонии-поселения организовали праздник для ребят из социального приюта города Оленегорска

Творческая группа колонии-поселения №24 организовала для ребят оленегорского отделения социальной реабилитации несовершеннолетних мероприятие на морскую тематику. Тема праздника была выбрана не случайно: не так давно в стране отмечали День военно-морского флота России.

Коллектив осуждённых под руководством идейного вдохновителя всех творческих начинаний поселенцев - начальника психологической лаборатории учреждения Татьяны Пискуновой - подготовили для ребят обширную познавательно-развлекательную программу.

В КП-24 находятся люди, кто не понаслышке знает о морской службе: их судьбы были когда-то связаны с Северным флотом. Они рассказали детворе об истории становления Северного флота, показали фото и видеоматериалы.

Юные участники праздника учились ориентироваться по компасу в поисках клада, разгадывали тематический кроссворд, танцевали морской танец «Яблочко» и перетягивали канат.

После прохождения всех испытании мальчишек и девчонок посвятили в юнги по морскому обычаю: каждый сделал глоток символической «морской воды» из плафона и надел подаренную по такому случаю тельняшку и памятный значок.

Юные «новобранцы» тоже не остались в долгу. Они вручили гостям памятные открытки, сделанные своими руками. По сложившейся уже традиции праздник завершился совместным чаепитием.



/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/