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09.08.2017 10:45

Сотрудники и осуждённые колонии-поселения организовали праздник для ребят из социального приюта города Оленегорска

Творческая группа колонии-поселения №24 организовала для ребят оленегорского отделения социальной реабилитации несовершеннолетних мероприятие на морскую тематику. Тема праздника была выбрана не случайно: не так давно в стране отмечали День военно-морского флота России.
Коллектив осуждённых под руководством идейного вдохновителя всех творческих начинаний поселенцев - начальника психологической лаборатории учреждения Татьяны Пискуновой - подготовили для ребят обширную познавательно-развлекательную программу.
В КП-24 находятся люди, кто не понаслышке знает о морской службе: их судьбы были когда-то связаны с Северным флотом. Они рассказали детворе об истории становления Северного флота, показали фото и видеоматериалы.
Юные участники праздника учились ориентироваться по компасу в поисках клада, разгадывали тематический кроссворд, танцевали морской танец «Яблочко» и перетягивали канат.
После прохождения всех испытании мальчишек и девчонок посвятили в юнги по морскому обычаю: каждый сделал глоток символической «морской воды» из плафона и надел подаренную по такому случаю тельняшку и памятный значок.
Юные «новобранцы» тоже не остались в долгу. Они вручили гостям памятные открытки, сделанные своими руками. По сложившейся уже традиции праздник завершился совместным чаепитием.

/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/
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