В Мурманске дорожные полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель»

За прошедшие выходные на территории города Мурманска сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД совместно с сотрудниками спецвзвода ДПС ГИБДД и управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области проводилось очередное оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В ходе рейдов полицейскими выявлено 61 нарушение Правил дорожного движения. Задержано 12 водителей, управлявших в состоянии алкогольного опьянения, при этом три водителя ранее уже привлекались к административной ответственности на управление автомобилями в состоянии опьянения ,в связи с чем в их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ.



Стоит отметить, что профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» в Заполярье проводится регулярно. Его основная цель – выявление и пресечение фактов управления автомобилями в состоянии опьянения, снижения дорожно-транспортных происшествий по данной причине.



Госавтоинспекция Мурманской области напоминает автовладельцам, что управление любым транспортным средством после употребления алкоголя недопустимо. Даже незначительное количество слабоалкогольного напитка снижает внимательность. Снижается также скорость реакции, и для предотвращения дорожно-транспортного происшествия нетрезвому водителю может не хватить времени.



Сотрудники ГИБДД просят всех, кому не безразлична безопасность родных и близких, сообщать о нетрезвых автомобилистах и водителях, неадекватно ведущих себя на дороге, в ГИБДД. Позвонить можно в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД по телефону: 8 (8152) 42-18-45 или 127.







Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску)



