Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
09.08.2017 08:50

Региональная прокуратура предостерегла руководителей образовательных учреждений о недопустимости нарушений законодательства об образовании, в части обеспечения обучающихся бесплатными учебниками

В ходе проверки Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах установлено, что в трех образовательных учреждениях поставка учебной литературы не завершена в полной мере. В школах имеются заключенные контракты на поставку бесплатной учебной литературы необходимой для освоения образовательных программ, однако на момент проверки поставка учебной литературы не завершена в полном объеме. Конечным сроком поставки является 31 августа 2017 года.

01 сентября 2017 года является первым учебным днем (выпадает на пятницу, т.е. на день, когда будет проходить занятия) и наступает на следующий день после окончательного срока поставки, предусмотренного контрактом. В этой связи у прокуратуры имелись обоснованные сомнения в возможности провести надлежащее оформление поступившей литературы в библиотечный фонд учебных заведений и последующую своевременную выдачу учебников обучающимся.

Указанные обстоятельства могут привести к невыполнению задач, поставленных перед образовательным учреждением, нарушению прав несовершеннолетних на образование в полном объеме по образовательным программам, а следовательно и нарушению законодательства об образовании.

По результатам проверки трем руководителям образовательных учреждений объявлены предостережения о недопустимости нарушений законодательства об образовании. Соблюдение прав школьников на котнроле прокуратуры.

/ Прокуратура Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.99
Евро = 70.84
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.