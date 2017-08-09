В Кандалакше инспекторы ГИБДД провели профилактическую акцию "Пристегнись"

Елена Ямаш.

Совместно с учениками автошколы они напомнили водителям и пассажирам правила безопасности. Автоинспекторы крайне обеспокоены: за месяц в Кандалакшском районе произошло 2 ДТП в которых получили телесные повреждения дети. Всему виной - нарушение правил перевозки пассажиров. Ученики автошколы раздавали памятки и напоминали водителям правила дорожного движения, которые нужно неукоснительно соблюдать.

Преподаватель автошколы "Формула мастерства" Дарья Родионова: "Я сама преподаю теорию, лишний раз напомнить водителям, что нужно пристегиваться и пристегивать своих детей - все таки это немаловажно".







