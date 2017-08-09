В областном Дворце имени Кирова меняют механику сцены и сценическое оборудование

Елена Белкина.

На смену старой громоздкой технике приходит современная многофункциональная, способная выдержать груз до 150 кг и более. На большой сцене "Кировки" также будет установлено световое оборудование. Теперь яркие спектакли, шоу, праздники, концерты, которые сплошным потоком выдает зрителям любимая ими "Кировка", станут намного разнообразнее, интереснее и красочнее.

Заместитель директора Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова Юлия Арефьева: "Конечно, это очень облегчает труд тех, кто работает, и машиниста сцены, в том числе. У нас будет больше возможностей по осветительному оборудованию, по звуковому оборудованию".







